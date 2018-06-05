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Школьница пошла на выпускной с картонным актером. Он так же "отомстил" ей

Американская школьница пришла на выпускной вечер с картонным Дэнни Де Вито, актер же сделал картонную фигуру выпускницы и пошел с ней в бар

Об этом пишет FoxNews.

17-летняя девушка Эллисон Клос искала кавалера для выпускного бала, однако найти "достойного" не смогла. Тогда девушка решила пойти на праздник с фигурой актера.

Клос выбирала между несколькими звездами. Она присматривалась к картонному популяризатору науки Билла Ная. Впоследствии передумала, потому что фигуру телеведущего пришлось бы вырезать самой.

Тогда Эллисон нашла на Amazon фигуру Дэнни Де Вито. За 100 долларов школьница приобрела изображение на картоне 73-летнего актера и тележку, чтобы его возить.

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Девушка надела на актера галстук и пошла с ним. По словам Эллисон, друзья поддержали ее идею. Мама была настроена скептически.

На балу они танцевали и фотографировались.

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"Дэнни не похож на других людей. Он словно плывет по течению - мы не спорим и не ссоримся", - рассказала она.

За три недели актер ответил на свое "появление" на выпускном. Он сделал картонную фигуру выпускницы и пришел с ней в бар.

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