Сестра Сенцова призвала поддержать украинского режиссера, активисты распространяют обращение к политикам

5 июня, 2018, 14:07

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан обратилась с просьбой о широкой поддержке политзаключенного

Обращение обнародовала в Facebook участница акции #SaveOlegSentsov Global Action Александра Матвийчук.

"Привет всем неравнодушным! В последние дни по всему миру проходит акция в поддержку моего двоюродного брата Олега Сенцова. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вышли. Спасибо, что нашли время и возможность поддержать. Спасибо, что не прошли мимо. А еще спасибо, что у вас нет того скептицизма, который убивает все хорошие начинания. Этот скептицизм называется "от меня все равно ничего не зависит". На самом деле зависит! Зависит очень много. Ведь если мы все вместе будем кричать о несправедливости как можно громче, нас обязательно услышат. Так всегда происходит. Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе. Вместе и до конца!" - призвала Каплан.

Кроме того, активисты распространили в сети обращение на семи языках, которое призвали распечатывать и отправлять парламентариям, главам МИД и другим политикам и чиновникам в разных странах. Все образцы обращения можно найти по ссылке. Приводим его полный текст на украинском.

Обращение участников глобальной акции #SaveOlegSentsov к лидерам разных стран мира

Ми, учасники глобальної акції #SaveOlegSentsov у Німеччині, Франції, Італії, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Грузії, Польщі, Бельгії, Кувейті, Великої Британії, Канаді, США, Австралії, Ізраїлі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Португалії, Росії, Австрії та Україні звертаємося до лідерів різних країн cвіту.

Ми просимо вжити нагальних заходів для збереження життя українського режисера Олега Сенцова, який був визнаний в’язнем сумління Міжнародною Амністією, а також зробити усе можливе для звільнення усіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму.

14 травня цього року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною та категоричною умовою його припинення є звільнення усіх українських політв'язнів. На даний момент їх кількість становить близько 70 чоловік. Серед них митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари.

Таким відчайдушним кроком Олег Сенцов намагається привернути увагу міжнародної спільноти до політичних переслідувань в Росії та окупованому Криму. Він поставив на карту власне життя та готовий йти до кінця. Ми не маємо права допустити його загибелі.

Ми закликаємо лідерів різних країн світу підтримати наші вимоги:

До Російської Федерації - звільнити Олега Сенцова та усіх людей, позбавлених волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму.

До країн великої сімки - винести на обговорення під час 44 самміту G-7 в Канаді, питання звільнення Олега Сенцова та усіх людей, позбавлених волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму. Ініціювати окремий перемовний процес між Росією та Україною щодо їх звільнення та виступити посередниками у таких перемовинах.

До лідерів різних країн світу - піднімати питання стану прав людини і політв’язнів в Росії та окупованому Криму під час усіх заходів за участі офіційних представників Російської Федерації, зокрема, під час заходів навколо Чемпіонату світу з футболу 2018.

До України - створити пост спецпредставника з прав громадян України, позбавлених волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму.

Ми також звертаємо до громадянського суспільства у різних країнах світу. Нам потрібна ваша підтримка та солідарність. Напередодні одного із найбільш очікуваних в Російській Федерації спортивних змагань, у всьому світі має звучати: "на Чемпіонаті світу по футболу в Росії я вболіваю за політв’язнів".