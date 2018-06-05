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Сенцов не хочет, чтобы Кольченко голодал

Украинский политзаключенный Олег Сенцов высказался против голодовки удерживаемого в России активиста Александра Кольченко

Об этом заявила сестра режиссера Наталья Каплан, которая пообщалась с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе, сообщает "Общественное".

Последний вчера посетил политзаключенного в колонии и находился там 3 часа. По его словам, Сенцов прочитал все письма, которые ему писали, а также узнал об акциях в его поддержку по всему миру.

Адвокат также отметил, что Сенцов против голодовки Кольченко, поскольку знает о его проблемах со здоровьем.

"Он никого не призывает к голодовки, но благодарен всем, кто его поддерживает", - подчеркнула Каплан.

Отметим, Динзе также ранее рассказал, что Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, но в любой момент его здоровье может резко ухудшиться. Впоследствии, когда организм украинца покажет отрицательную реакцию на голодовку, Сенцова будут зондировать, заливать ему питательную смесь в нос.

Также 4 июня архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент (Кущ) поехал в Россию навестить Сенцова. Режиссер согласился на встречу с крымским архиепископом Климентом, потому что захотел исповедоваться.

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