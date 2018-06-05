Сенцов не хочет, чтобы Кольченко голодал
Об этом заявила сестра режиссера Наталья Каплан, которая пообщалась с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе, сообщает "Общественное".
Последний вчера посетил политзаключенного в колонии и находился там 3 часа. По его словам, Сенцов прочитал все письма, которые ему писали, а также узнал об акциях в его поддержку по всему миру.
Адвокат также отметил, что Сенцов против голодовки Кольченко, поскольку знает о его проблемах со здоровьем.
"Он никого не призывает к голодовки, но благодарен всем, кто его поддерживает", - подчеркнула Каплан.
Отметим, Динзе также ранее рассказал, что Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, но в любой момент его здоровье может резко ухудшиться. Впоследствии, когда организм украинца покажет отрицательную реакцию на голодовку, Сенцова будут зондировать, заливать ему питательную смесь в нос.
Также 4 июня архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент (Кущ) поехал в Россию навестить Сенцова. Режиссер согласился на встречу с крымским архиепископом Климентом, потому что захотел исповедоваться.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированному Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями.
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