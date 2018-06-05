Российские боевики на Донбассе тайно накапливают военную технику - танки, "Грады" и зенитки

5 июня, 2018, 12:54

Террористы на оккупированных территориях Донбасса сосредотачивают запрещенную Минскими соглашениями военную технику

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Новоамвросиевское Донецкой области подтвержден факт расположения 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а западнее города Луганск вблизи Первомайска выявлено 30 бронетранспортеров МТЛБ, на десяти из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23.

В то же время, на оккупированной Россией территории Донецкой области наблюдатели ОБСЕ обнаружили отсутствие 6 единиц буксируванных гаубиц калибра 152 мм "Мста-Б", 9 единиц самоходных гаубиц "Гвоздика" калибра 122 мм.

Кроме того, недалеко от границы с Россией в районе населенного пункта Мариновка обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения - около 15 РСЗО "Град", свыше 10 танков различной модификации и несколько единиц бронированной техники другого назначения.