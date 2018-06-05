Репрессируют тех, кто защищает правду: Канада осудила приговор Сущенко
5 июня, 2018, 09:20
Правительство Канады осуждает приговор, который вынесла Россия украинскому журналисту Роману Сущенко
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в Twitter.
"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд.
As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth.— Chrystia Freeland (@cafreeland) 4 июня 2018 г.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
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