Репрессируют тех, кто защищает правду: Канада осудила приговор Сущенко

5 июня, 2018, 09:20

Правительство Канады осуждает приговор, который вынесла Россия украинскому журналисту Роману Сущенко

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в Twitter.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд.