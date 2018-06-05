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Репрессируют тех, кто защищает правду: Канада осудила приговор Сущенко


фото: ria.ru
Правительство Канады осуждает приговор, который вынесла Россия украинскому журналисту Роману Сущенко

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в Twitter.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд.

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