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Ранний пейзаж Ван Гога продали на аукционе. Сколько он стоит

Ранний пейзаж "Женщины в дюнах за починкой сетей" Винсента Ван Гога продали на аукционе в Париже

Об этом пишет Reuters.

Картина "Женщины в дюнах за починкой сетей" датируется 1882 годом. Ее Ван Гог нарисовал в 29 лет, когда жил в Гааге. Сельские женщины, которые работают в поле, вдохновили художника. Это единственный пейзаж Ван Гога из того периода.

Аукцион хотел продать картину за 3-5 млн евро, однако участники аукциона боролись за картину и поднимали цену. В итоге картину купил американский коллекционер за 7 млн евро.

"Она получила такую высокую цену только потому, купить Ван Гога где-либо почти невозможно. Его картины существуют только в частных коллекциях или в музеях, и поэтому покупатели готовы заплатить больше ожидаемого за работу такого качества и важности", - пояснил руководитель аукциона Франсис Брис.

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