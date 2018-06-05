Ранний пейзаж Ван Гога продали на аукционе. Сколько он стоит

5 июня, 2018, 15:38

Ранний пейзаж "Женщины в дюнах за починкой сетей" Винсента Ван Гога продали на аукционе в Париже

Об этом пишет Reuters.

Картина "Женщины в дюнах за починкой сетей" датируется 1882 годом. Ее Ван Гог нарисовал в 29 лет, когда жил в Гааге. Сельские женщины, которые работают в поле, вдохновили художника. Это единственный пейзаж Ван Гога из того периода.

Аукцион хотел продать картину за 3-5 млн евро, однако участники аукциона боролись за картину и поднимали цену. В итоге картину купил американский коллекционер за 7 млн евро.

"Она получила такую высокую цену только потому, купить Ван Гога где-либо почти невозможно. Его картины существуют только в частных коллекциях или в музеях, и поэтому покупатели готовы заплатить больше ожидаемого за работу такого качества и важности", - пояснил руководитель аукциона Франсис Брис.