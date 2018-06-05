"Киевводоканал" поднимет на 50% тарифы за водоснабжение в 2019 году

5 июня, 2018, 16:54

В 2019 году "Киевводоканал" обязан поднять почти на 50% тарифы на водоснабжение и водоотведение

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

25 мая состоялось открытое обсуждение предложений "Киевводоканала" по поводу установления на 2019 год тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств. Расчетный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения по подсчетам ЧАО "АК “Киевводоканал" изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп.”, - отметила директор Департамента экономики и финансов Ирина Кирилюк.

В сообщении отмечается, что расчет тарифов на 2019 г. выполнен в соответствии с требованиями постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Председатель правления “Киевводоканала” Дмитрий Новицкий отметил, если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

"Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять", - подчеркнул Новицкий.