"Динамо" купило бразильского футболиста, - СМИ
Об этом сообщает Esporte.
“Динамо” подписало пятилетний контракт с Че Че, за которого заплатил “Палмейрасу” 4,8 миллиона евро. По информации издания, “Динамо” и “Палмейрас” согласовали трансфер еще две недели назад, однако оставалось уладить детали личного контракта с самим футболистом.
25-летний хавбек является универсалом, который может сыграть справа и слева в обороне, на месте опорного полузащитника или вингера. Че Че обратил на себя внимание бразильских грандов, выступая за Аудакс. В 2016 году он перешел в “Палмейрас” и в том же году стал чемпионом Бразилии. За два года в “Палмейрас” Че Че сыграл 112 матчей и забил 5 мячей.
Ранее стало известно, что “Динамо” может заключить контракт с футболистом ПСЖ Хатемом Бен Арфа.
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