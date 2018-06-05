"Динамо" купило бразильского футболиста, - СМИ

5 июня, 2018, 16:10

"Динамо" приобрело бразильского полузащитника "Палмейраса" Че Че

Об этом сообщает Esporte.

“Динамо” подписало пятилетний контракт с Че Че, за которого заплатил “Палмейрасу” 4,8 миллиона евро. По информации издания, “Динамо” и “Палмейрас” согласовали трансфер еще две недели назад, однако оставалось уладить детали личного контракта с самим футболистом.

25-летний хавбек является универсалом, который может сыграть справа и слева в обороне, на месте опорного полузащитника или вингера. Че Че обратил на себя внимание бразильских грандов, выступая за Аудакс. В 2016 году он перешел в “Палмейрас” и в том же году стал чемпионом Бразилии. За два года в “Палмейрас” Че Че сыграл 112 матчей и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что “Динамо” может заключить контракт с футболистом ПСЖ Хатемом Бен Арфа.