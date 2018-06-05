Путин вновь потребовал от Украины федерализации и русскоязычности

5 июня, 2018, 17:50

Президент России Владимир Путин заявил об ущемлении языковых меньшинств в Украине и в очередной раз предложил федерализацию, вспомнив неназванных украинских националистов

Об этом Путин сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF.

"Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принят же закон о языке в Украине, который критиковался, в том числе в Европе, но он действует. И в значительной степени это усложняет ситуацию в Украине. Но напомню такие вещи, о которых мало кто знает, но идеологи украинской независимости, украинские националисты еще в XIX веке говорили о необходимости формирования самостоятельного, независимого от России украинского государства. Но многие из них говорили о необходимости сохранения очень хороших отношений с Россией, говорили о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных началах и так далее. Уже тогда. А сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины", - сказал Путин.

При этом российский президент привел пример того, как Россия поступила по Чечне.

"Во время дискуссии после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. РФ пошла на очень сложное для себя решение о предоставлении Чечне и многим другим субъектам такого статуса, который определяет высокий уровень их самостоятельности в рамках РФ. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей. То же самое можно было бы сделать и в Украине относительно Донбасса. И тогда не нужно было бы ограничивать использование иностранных языков меньшинств в Украине, имея в виду не только русский, но и румынский, венгерский, польский", - добавил Путин.

Кроме того, президент России заявил об опасениях по поводу размещения в Украине новых комплексов противоракетной обороны, которые могли бы сдерживать российское ядерное оружие, и вспомнил о вопросе нейтрального статуса.

"Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-то военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые пытались лечить наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти. По поводу нейтрального статуса, то это вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство", - сказал Путин.