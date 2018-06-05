Против диппредставительства страны-члена НАТО в Украине готовили кибератаку

5 июня, 2018, 10:30

СБУ блокировала кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО за несанкционированное использование информационных ресурсов МЗ

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители обнаружили нарушение правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий МЗ.

Эти нарушения привели к тому, что злоумышленники получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. Впоследствии хакеры попытались воспользоваться указанным изломом для проведения кибератак на иностранное представительство.

"По результатам проверки руководство МЗ Украины приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления", - подчеркнули в ведомстве.

По этому делу было открыто уголовное производство по факту нарушения правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем (ст. 363), продолжается досудебное расследование.