Премьер-лига назвала лучших футболистов и тренера сезона

5 июня, 2018, 15:21

Украинская футбольная Премьер-лига определила лучших футболистов и тренера прошлого сезона

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

УПЛ завершила голосование между представителями клубов, которые выбрали лучших в сезоне в 5 номинациях.

Лучшим игроком сезона стал хавбек “Шахтера” Марлос. Он провел 29 матчей, забил 18 голов и сделал 12 ассистов. Лучшим вратарем признан Андрей Пятов, который сыграл 31 матч, 15 из которых сухих. Всего пропустил за сезон 23 гола.

Лучшим тренером стал Александр Хацкевич. “Динамо” под его руководством “Динамо” заняло 2-е место в УПЛ, проиграв “Шахтеру” 2 очка.

Хавбек “Динамо” Виктор Цыганков выиграл награду лучшего молодого игрока сезона. Он провел 27 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач.

Лучшим арбитром признан Юрий Можаровский. Он был главным арбитром в 14 матчах, еще в 4 четвертым судьей.