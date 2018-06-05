Политзаключенный Панов отказался от "сделки со следствием", ему грозит 20 лет тюрьмы, - активист

5 июня, 2018, 11:39

Политзаключенный Евгений Панов отказался идти на "сделку со следствием" в оккупированном Крыму, за что его могут засадить в тюрьму на 20 лет

Об этом заявил глава ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец в эфире "5 канала".

По его словам, оккупанты уже очень долго оказывают давление на Панова, ведь он уже почти два года находится за решеткой.

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"Ему говорили, что если он пойдет на "сделку со следствием" и признает, что он является украинским террористом и что Украина хотела устроить террористические акты, ему дадут 5 лет где-то недалеко, но если он этого не сделает – ему, как и Сенцову, дадут 20 лет и так же отправят очень далеко. Евгений ни на какие сделки не пошел. Поэтому мы ожидаем, что его приговорят к максимальному сроку 20 лет", - подчеркнул Котелянец.