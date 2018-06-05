Политзаключенный Панов отказался от "сделки со следствием", ему грозит 20 лет тюрьмы, - активист
Об этом заявил глава ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец в эфире "5 канала".
По его словам, оккупанты уже очень долго оказывают давление на Панова, ведь он уже почти два года находится за решеткой.
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"Ему говорили, что если он пойдет на "сделку со следствием" и признает, что он является украинским террористом и что Украина хотела устроить террористические акты, ему дадут 5 лет где-то недалеко, но если он этого не сделает – ему, как и Сенцову, дадут 20 лет и так же отправят очень далеко. Евгений ни на какие сделки не пошел. Поэтому мы ожидаем, что его приговорят к максимальному сроку 20 лет", - подчеркнул Котелянец.
- Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московский СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
- Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий соглашения был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.
- 7 февраля 2018 года российский суд в оккупированном Крыму продлил аресты фигурантов дел "украинских диверсантов" Евгению Панову, Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.
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