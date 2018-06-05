Пентагон разрабатывает программу, которая будет предусматривать запуск ядерных ракет

5 июня, 2018, 23:15

Пентагон проводит секретные исследования, целью которых должно стать создание искусственного интеллекта, способного предусматривать запуск ядерных ракет, а также отслеживать передвижения мобильных установок для таких запусков

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.

Сообщается, что если программа завершится успехом, компьютерные системы Пентагона смогут анализировать огромные объемы данных и спутниковые снимки со скоростью, которая не доступна людям, чтобы находить признаки того, что в том или другом месте на земле ведется подготовка к ядерных пусков.

По данным Reuters, военный бюджет США на следующий год предусматривает рост финансирования на создание одной из таких программ на базе искусственного интеллекта в три раза - до 83 млн долларов. Собеседник агентства сообщил, что эти расходы предназначены на финансирование проекта, целью которого является слежение за ядерными объектами в Северной Корее.