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Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов окрестности Новотошковского и Крымского


фото: timer-odessa
Во вторник, 5 июня, по состоянию на 11:00 российские боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

В течение ночи на Луганском направлении возле Новотошковского террористы применили 120-мм и 82-мм минометы, выпустив по 4 мины. Украинские военные ответили оккупантам.

Утром возле Крымского захватчики выпустили по позициям украинских военных около 20 мин калибров 120 мм и 82 мм, а также били из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Остальные огневые провокации боевики совершили из стрелкового оружия на Донецком направлении в районе Марьинки, Водяного, Павлополя и Широкиного.

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