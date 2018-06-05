Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов окрестности Новотошковского и Крымского
5 июня, 2018, 15:19
Во вторник, 5 июня, по состоянию на 11:00 российские боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.
В течение ночи на Луганском направлении возле Новотошковского террористы применили 120-мм и 82-мм минометы, выпустив по 4 мины. Украинские военные ответили оккупантам.
Утром возле Крымского захватчики выпустили по позициям украинских военных около 20 мин калибров 120 мм и 82 мм, а также били из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
Остальные огневые провокации боевики совершили из стрелкового оружия на Донецком направлении в районе Марьинки, Водяного, Павлополя и Широкиного.
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