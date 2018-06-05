Один погибший, 9 раненых: в Одесской области столкнулись маршрутка и микроавтобус

5 июня, 2018, 14:17

Утром 5 июня в Одесской области в результате ДТП один человек погиб, еще 9 получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ПН в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель грузо-пассажирского микроавтобуса "Бокстер" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой сообщением Килия-Одесса, в салоне которого было 8 пассажиров и водитель.

В результате водитель "Бостера" погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Кроме того, были травмированы пассажиры маршрутки. Их с различными телесными повреждениями доставили в больницу, водитель не пострадал.