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Один погибший, 9 раненых: в Одесской области столкнулись маршрутка и микроавтобус


фото: Нацполіція
Утром 5 июня в Одесской области в результате ДТП один человек погиб, еще 9 получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ПН в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель грузо-пассажирского микроавтобуса "Бокстер" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой сообщением Килия-Одесса, в салоне которого было 8 пассажиров и водитель.

В результате водитель "Бостера" погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Кроме того, были травмированы пассажиры маршрутки. Их с различными телесными повреждениями доставили в больницу, водитель не пострадал.

  • Напомним, Вчера, 2 июня в 19:15 на Тираспольском шоссе автомобиль "Toyota" совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 года рождения.
  • Еще одна пострадавшая - женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой в коме в больнице. Однако за день она умерла.
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