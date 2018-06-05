Неизвестный ночью обстрелял депутата горсовета Одесской области
5 июня, 2018, 12:44
Этой ночью на депутата Черноморского городского совета совершили нападение с оружием
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Инцидент произошел около часа ночи возле дома 54-летнего потерпевшего. К его машине подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил из травматического оружия через открытое водительское окно. После этого злоумышленник скрылся.
Депутата отвезли в больницу с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает.
По этому делу открыли уголовное производство по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, нападавшего разыскивают правоохранители.
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