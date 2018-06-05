Неизвестный ночью обстрелял депутата горсовета Одесской области

5 июня, 2018, 12:44

Этой ночью на депутата Черноморского городского совета совершили нападение с оружием

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел около часа ночи возле дома 54-летнего потерпевшего. К его машине подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил из травматического оружия через открытое водительское окно. После этого злоумышленник скрылся.

Депутата отвезли в больницу с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает.

По этому делу открыли уголовное производство по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, нападавшего разыскивают правоохранители.