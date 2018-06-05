Названо точное время встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Еспресо.TV.
Она отметила, что американская сторона активно готовится к саммиту между президентом и лидером Северной Кореи.
В частности, передовая команда США в Сингапуре завершает подготовку материально-технического обеспечения и будет оставаться на месте до начала саммита.
Могу рассказать вам график: предварительно, первая встреча состоится 12 июня в 9 часов утра по Сингапурскому времени, или 11 июня, в 9 вечера по североамериканским восточному времени (12 июня в 4 утра по киевскому времени, - ред.)", - Сандерс отметила.
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- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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