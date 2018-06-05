Названо точное время встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

5 июня, 2018, 08:35

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в Сингапуре на рассвете

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что американская сторона активно готовится к саммиту между президентом и лидером Северной Кореи.

В частности, передовая команда США в Сингапуре завершает подготовку материально-технического обеспечения и будет оставаться на месте до начала саммита.

Могу рассказать вам график: предварительно, первая встреча состоится 12 июня в 9 часов утра по Сингапурскому времени, или 11 июня, в 9 вечера по североамериканским восточному времени (12 июня в 4 утра по киевскому времени, - ред.)", - Сандерс отметила.

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