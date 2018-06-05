5 июня, 2018, 11:10

В Киеве внезапно появилось большое количество бабочек под названием "Сонцевик рыже-черный"

Фотографии бабочек из разных частей столицы появились в сети.

По словам энтомолога Валерия Корнеева, прошлый год был особенно благоприятен, и взрослые бабочки были также многочисленны. Так что весна в этом году наступила внезапно, то бабочки, доживших до нее в нычках, отложили яйца практически одновременно.

"Следовательно, все гусеницы быстро развились за май, куклировались также почти в то же время. Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки й ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", - комментирует изданию Inspired энтомолог.

Сонцевик рыже-черный имеет гусеница, питается на самых разнообразных лиственных деревьях. В основном они селятся на ивах и тополях.