Нашествие бабочек в Киеве. Почему их так много
Фотографии бабочек из разных частей столицы появились в сети.
По словам энтомолога Валерия Корнеева, прошлый год был особенно благоприятен, и взрослые бабочки были также многочисленны. Так что весна в этом году наступила внезапно, то бабочки, доживших до нее в нычках, отложили яйца практически одновременно.
"Следовательно, все гусеницы быстро развились за май, куклировались также почти в то же время. Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки й ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", - комментирует изданию Inspired энтомолог.
Сонцевик рыже-черный имеет гусеница, питается на самых разнообразных лиственных деревьях. В основном они селятся на ивах и тополях.
- Напомним, рекордно гигантская волна образовалась в Южном океане, в 700 километрах к югу от Новой Зеландии.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-