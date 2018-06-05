НАПК внесло предписание главе НАБУ Ситнику
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Так, к НАПК поступили заявления от адвокатов о возможном нарушении детективом НАБУ Евгением Панайотовым и руководителем Главного подразделения детективов Андреем Калужинским требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В заявлениях сообщается, что детектив бюро по указанию своего руководителя начал досудебное расследование в уголовных производствах в отношении судей Окружного административного суда города Киева.
По мнению заявителей, осуществляя внесение указанных сведений в ЕРДР, обеспечивая организацию и проведение досудебного расследования, Панайотов и Калужинский действовали в условиях конфликта интересов. По мнению адвокатов, чиновники имели личные мотивы, связанные с отказом судей Окружного админсуда Киева предоставить информацию по запросам НАБУ и хотели оказать давление на судей для налаживания сотрудничества.
С целью подтверждения или опровержения существования обстоятельств, на которые ссылались в своих заявлениях адвокаты, НАПК обращалось к НАБУ с запросами о предоставлении информации и копий документов в отношении занимаемых должностей, полномочий детектива и его руководителя, их роли в досудебном расследовании уголовных производств в отношении судей. Однако соответствующую информацию в НАБУ не предоставили.
Согласно предписания, внесенного Артему Сытнику, Национальное агентство требует предоставить запрашиваемую информацию и провести служебное расследование по обстоятельствам нарушения работниками НАБУ, которые не предоставили информацию на запрос, норм закона.
- Напомним, НАПК внесло предписание министру инфраструктуры Владимиру Омеляну отношении и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт Усть-Дунайск" Владимира Швидченко.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-