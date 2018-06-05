НАПК внесло предписание главе НАБУ Ситнику

5 июня, 2018, 11:55

Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, к НАПК поступили заявления от адвокатов о возможном нарушении детективом НАБУ Евгением Панайотовым и руководителем Главного подразделения детективов Андреем Калужинским требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В заявлениях сообщается, что детектив бюро по указанию своего руководителя начал досудебное расследование в уголовных производствах в отношении судей Окружного административного суда города Киева.

По мнению заявителей, осуществляя внесение указанных сведений в ЕРДР, обеспечивая организацию и проведение досудебного расследования, Панайотов и Калужинский действовали в условиях конфликта интересов. По мнению адвокатов, чиновники имели личные мотивы, связанные с отказом судей Окружного админсуда Киева предоставить информацию по запросам НАБУ и хотели оказать давление на судей для налаживания сотрудничества.

С целью подтверждения или опровержения существования обстоятельств, на которые ссылались в своих заявлениях адвокаты, НАПК обращалось к НАБУ с запросами о предоставлении информации и копий документов в отношении занимаемых должностей, полномочий детектива и его руководителя, их роли в досудебном расследовании уголовных производств в отношении судей. Однако соответствующую информацию в НАБУ не предоставили.

Согласно предписания, внесенного Артему Сытнику, Национальное агентство требует предоставить запрашиваемую информацию и провести служебное расследование по обстоятельствам нарушения работниками НАБУ, которые не предоставили информацию на запрос, норм закона.