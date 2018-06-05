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На Николаевщине арестовали патрульного, который грабил квартиры

В Николаевской области суд изменил меру пресечения инспектору патрульной полиции с домашнего ареста на содержание под стражей

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Инспектор Гущин подозревается в том, что он в начале марта подыскал лиц для совершения тайного похищения имущества. Он как работник правоохранительного органа, имел доступ к информации относительно домовладений, которые имеют недостатки в охране, и должен был получать 50% от похищенного.

Сообщается, что суд первой инстанции отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал ему домашний арест с возложением перечня обязанностей. Однако апелляционный суд признал правильным просьбу прокурора отменить это постановление в связи с рисками, предусмотренными ст. 177 УПК Украины.

Инспектор был взят под стражу в зале апелляционного суда. Определен также размер залога - 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 140,96 тыс. гривен.

 

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