На Луганщине поймали контрабандистов с сигаретами и женской обувью

5 июня, 2018, 10:09

На контрольно-пропускном пункте "Станица-Луганская" и "Майорское" пограничники задержали трех контрабандистов

Об этом сообщает пресс-служба ГПС, передает "Интерфакс-Украина".

"За минувшие сутки военнослужащие Лисичанского и Краматорского отрядов в КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" обнаружили трех граждан Украины, которые намеревались через линию столкновения незаконно переместить 6,5 тыс. элементов питания разного типа стоимостью 61 тыс. грн, 180 пачек сигарет на общую сумму 6,5 тыс. грн и партию женской обуви, приблизительная стоимость которых составляет 47,6 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Весь обнаруженный у контрабандистов товар пограничники передали представителям Государственной фискальной службы.