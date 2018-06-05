На Донетчине в дом бросили 3 гранаты, когда там были люди
5 июня, 2018, 12:24
В ночь на 5 июня в городе Лиман Донецкой области прогремело несколько взрывов во дворе частного жилого дома
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что около 02:00 неизвестные бросили три гранаты в дом, где живут 4 человека. Одна из гранат разорвалась на чердаке дома. В результате взрывов частично повреждены квартиры и 2 автомобиля, люди не пострадали.
О взрывах сообщил 36-летний местный житель. В это время в доме находились его родители и брат.
Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).
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