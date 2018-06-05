На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных, - штаб ООС
5 июня, 2018, 20:55
5 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, активные боевые действия продолжались на Луганском направлении
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Активные боевые действия продолжались преимущественно на Луганском направлении. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение противник применил по защитникам Новотошковского, Крымского и Причепиловки.
Кроме этого, враг вел хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцируются вблизи Марьинки, Водяного, Луганского, Широкиного и Павлополя.
Во время боевых действий на протяжении текущих суток двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются.
- Напомним, что утром, 5 июня, подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10".
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-