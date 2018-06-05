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На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных, - штаб ООС

5 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, активные боевые действия продолжались на Луганском направлении

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Активные боевые действия продолжались преимущественно на Луганском направлении. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение противник применил по защитникам Новотошковского, Крымского и Причепиловки.

Кроме этого, враг вел хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцируются вблизи Марьинки, Водяного, Луганского, Широкиного и Павлополя.

Во время боевых действий на протяжении текущих суток двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются.

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