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На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе


фото: facebook
Погибший на Донбассе 22-летний боец Марьян Корчак является троюродным братом Георгия Гонгадзе

Об этом сообщила Мирослава Гонгадзе на своей странице в Facebook.

"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе - ред.) была тетей. Вечная память", - отметила журналистка.

  • Марьян Корчак был стрелком 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", имел позывной "Хитрый". Родом из поселка Шкло Яворивского района Львовской области.
  • Боец погиб 25 мая, в результате артиллерийского обстрела возле Зайцевого Донецкой области. Ротный отметил, что погибший доброволец провоевал на Донбассе 3 года и заслужил авторитет и уважение у товарищей.

 

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