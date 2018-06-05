На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе
5 июня, 2018, 09:51
Погибший на Донбассе 22-летний боец Марьян Корчак является троюродным братом Георгия Гонгадзе
Об этом сообщила Мирослава Гонгадзе на своей странице в Facebook.
"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе - ред.) была тетей. Вечная память", - отметила журналистка.
- Марьян Корчак был стрелком 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", имел позывной "Хитрый". Родом из поселка Шкло Яворивского района Львовской области.
- Боец погиб 25 мая, в результате артиллерийского обстрела возле Зайцевого Донецкой области. Ротный отметил, что погибший доброволец провоевал на Донбассе 3 года и заслужил авторитет и уважение у товарищей.
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