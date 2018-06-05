Минобразования и венгерская община начали переговоры по поводу языковой статьи образовательного закона

5 июня, 2018, 18:27

Министерство образования и науки и венгерская община совместно будут работать над разработкой госстандартов и типовых программ и планируют дальнейшую работу над проектом закона "Об общем среднем образовании"

Об этом шла речь во время встречи главы МОН Лилии Гриневич с представителями венгерской общины в Украине, сообщает сайт ведомства.

Сообщается, что основной акцент переговоров был сделан на уточнении позиций в отношении плана имплементации статьи 7 Закон "Об образовании", совершенствования методик для изучения украинского языка, разработки новых стандартов и учебников, что предполагается сделать в рамках переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи.

"Сейчас правительство подало в Верховную Раду проект закона 8046, предусматривающий продление переходного периода до 2023 года. Мы соглашаемся, что эта пролонгация является правильной с педагогической точки зрения, но для нас также важно, что именно будет происходить в этот переходный период и насколько качественно он будет организован", - сказал народный депутат Василий Брензович, который является представителем венгерской общины в парламенте.

Во время встречи также поднимался вопрос печати качественно новых учебников.

"В Венгрии больше специалистов, которые могут работать над учебниками на венгерском языке. Там уже есть разработанные материалы, которые можно использовать для обучения наших детей. И мы хотели бы иметь возможность использовать качественные материалы и в школах, где учатся дети венгерской общины", - добавила глава Закарпатского венгроязычного педагогического общества Илдика Орос.

Гриневич ответила, что для МОН важно, чтобы все учебники, по которым учатся дети в школах Украины, были адаптированы к реалиям государства.

"Очень важен контекст, в котором подается информация в учебнике. Если есть азбука, в которой дети учат буквы и читают исключительно о венгерском гимне, флаге и городах – нам это не подходит. Учебник должен быть адаптирован, наряду с обучением рассказывать ребенку о государстве, в котором она живет", - объяснила она.

Стороны также договорились, что представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой государственных стандартов и типовых образовательных программ.

Представители общины также передали предложения по проекту языковой статьи будущего Закона "Об общем среднем образовании", в которой должен быть уточнен путь имплементации языковой статьи Закона "Об образовании".

Как известно, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но, согласно образовательной программе, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

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Лицам, которые относятся к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) муниципального учреждения дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии после этого заявило, что будет блокировать сближение Украины и ЕС.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая не поддержала обвинение Венгрии в сужении прав национальных меньшинств.