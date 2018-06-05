Мост Метро в Киеве может обвалиться в любой момент, - соавтор проекта

5 июня, 2018, 11:00

Столичный мост Метро может внезапно обвалиться в любой момент из-за ржавых конструкций и ошибок во время строительства

Об этом заявил соавтор проекта моста Георгий Росновский, передает "Общественное радио".

"Этот мост должен простоять 100 лет, если за ним следить, уже через 30 лет начал вызывать большие опасения. Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматуры. Эти пучки арматуры как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они заржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а затем заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал Росновский.

При этом специалист отметил, что мост может обвалиться весь - секция за секцией.

"Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост-метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было - ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается. У меня в руках журнал "Транспортные средства" за 2010 год. В этом журнале написано, что мост может рухнуть в скором времени. И прогноз, который давали тогда ученые, был неутешительный: мост без капремонта может просуществовать лишь около трех лет", - добавил проектировщик.

Росновский подчеркнул, что капремонт не исправит ситуацию, а разрушение может произойти совершенно неожиданно.

"Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать некоторые конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент совершенно неожиданно", - подытожил специалист.

Мост Метро в Киеве через реку Днепр открыли 5 ноября 1965 года. По мосту проходит Святошинско-Броварская линия метро. Мост Метро вместе с Русановским мостом соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр". С 2008 года мост имеет статус "только что выявленный объект культурного наследия". Также он является памятником архитектуры и градостроительства, науки и техники.

Мост Метро - первое в мире арочное сооружение с большими пролетами, спроектированное на сухих стыках. Пролет между опорами составляет 60 м. Общая длина моста около 700 метров.