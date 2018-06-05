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Комитет Рады в четверг рассмотрит представление относительно нардепа Пономарева


фото: nv.ua
В четверг Комитет по вопросам регламента Верховной Рады планирует рассмотреть представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева

Об этом заявил заместитель главы комитета Владимир Арешонков, сообщает "Укринформ".

"Следующее заседание комитета - послезавтра, в четверг, в 14:30, на нем будет рассматриваться представление на Пономарева", - рассказал Арешонков.

В то же время, по его словам, депутат "Оппозиционного блока" Сергей Дунаев, на которого генпрокурор также вносил представление, еще не ознакомился с материалами.

"Мы отправили сейчас это представление назад главе Верховной Рады для того, чтобы он вручил его в соответствии с законодательством Дунаеву", - уточнил зампред профильного комитета.

  • 18 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление на привлечение к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.
  • Ранее Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.
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