Комитет Рады в четверг рассмотрит представление относительно нардепа Пономарева

5 июня, 2018, 13:23

В четверг Комитет по вопросам регламента Верховной Рады планирует рассмотреть представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева

Об этом заявил заместитель главы комитета Владимир Арешонков, сообщает "Укринформ".

"Следующее заседание комитета - послезавтра, в четверг, в 14:30, на нем будет рассматриваться представление на Пономарева", - рассказал Арешонков.

В то же время, по его словам, депутат "Оппозиционного блока" Сергей Дунаев, на которого генпрокурор также вносил представление, еще не ознакомился с материалами.

"Мы отправили сейчас это представление назад главе Верховной Рады для того, чтобы он вручил его в соответствии с законодательством Дунаеву", - уточнил зампред профильного комитета.