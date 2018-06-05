Кличко первым из украинцев вошел в Международный зал боксерской славы

5 июня, 2018, 16:33

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко первым из украинцев войдет в Международный зал боксерской славы

Об этом сообщает klitschko-brothers.

На этой неделе в Канастоте (США) пройдет торжественная церемония, в рамках которой “вечного” чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко официально включат в Международный зал боксерской славы (IBHOF - International Boxing Hall of Fame). Торжества будут проходить в течение четырех дней - с 7 по 10 июня.

Напомним, что Виталий Кличко победил в голосовании респондентов с первой попытки в номинации “Современные боксеры” (те, кто провели последний бой не ранее 1989 года). Изначально на победу претендовали 32 кандидата, из них путем голосования выбрали трех членов Зала славы. Кроме Виталия подобной чести удостоились Эрик Моралес и Рональд Райт.

Международный зал боксерской славы - это зал славы и музей бокса, созданный в 1990 году для того, чтобы почтить и сохранить богатое наследие бокса, рассказывать о достижениях тех, кто достиг успеха в этом виде спорта, предоставить образовательный опыт для многочисленных посетителей музея.