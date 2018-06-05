Харлан выиграла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию

5 июня, 2018, 14:51

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала второй в соревнованиях саблисток на этапе Кубка мира в Тунисе

Об этом сообщает UA-football.

На пути к финалу украинка победила итальянку Арианну Эрриго, олимпийскую чемпионку-2016 Яну Егорян из России и румынку Бьянку Паску.

Уступила Харлан лишь в финале, проиграв один удар (14:15) француженке Манон Бруне. Стоит отметить, что Манон в четвертьфинале одолела олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Софью Великую из России.

“Это фото наглядно демонстрирует мое состояние после индивидуальных соревнований на крайнем этапе Кубка Мира в Тунисе – уставшая, довольная и серебро! Не помню, чтобы когда-либо у меня были такие напряженные бои, начиная с 1/16 и до самого финала. Непросто и непривычно было перед полуфиналами иметь семичасовый перерыв да еще и фехтовать полуфиналы и финал на улице, где даже в 22:00 по местному времени температура воздуха была под +30 и сильная влажность. И все это в фехтовальном костюме и маске”, - прокомментировала Харлан.