Канадскую студентку оштрафовали, потому что на перекрестке она отвлеклась на часы Apple

5 июня, 2018, 20:11

Канадскую студентку оштрафовали на $310 за то, что она смотрела на свои смарт-часы Apple, когда ожидала зеленый свет за рулем

Об этом сообщает ВВС.

Викторию Эмброуз признали виновной в нарушении правил дорожного движения в Онтарио.

В суде она заявила, что смотрела на часы, чтобы проверить, который час. Однако судья отклонил ее объяснения, сказав, что смарт-часы отвлекают так же, как и "привязанные к запястью мобильные телефоны".

Сообщение о нарушении Эмброуз получила в апреле - после того, как офицер полиции заметил ее на перекрестке в студгородке. В суде правоохранитель рассказал, что водитель не сдвинулась с места, когда загорелся зеленый свет, потому что ее внимание было приковано к часам. Она поехала только после того, как полицейский подал световой сигнал.

Эмброуз остановили и выписали штраф. Она не возражала, смотрела на часы, но, по ее словам, отвлеклась только потому, что к устройству нужно дважды коснуться пальцем, чтобы проверить, который час.

Студентка также настаивает, что случай не подпадает под законодательство Онтарио, поскольку оно касается только зафиксированных устройств, а часы были на его руке. Судья отклонил эти объяснения: "Обычно, чтобы сверить время, нужна минута, даже если устройства надо коснуться, чтобы активировать".