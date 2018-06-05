Гройсман сейчас решает, оставлять ли Данилюка на должности, - министр

5 июня, 2018, 07:50

Премьер-министр Владимир Гройсман должен скоро определиться, оставлять ли министра финансов Александра Данилюка на должности

Об этом в эфире канала ICTV заявил министр, глава Офиса реформ Александр Саенко, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что 4 июня было собрано совещание министров, во время которого Данилюк признал отправление своего письма G7 как ошибку и заметил, что сгоряча это сделал.

"Поэтому сейчас после этого разговора премьер-министр определяется, совместимы ли такие действия Данилюка с его пребыванием в правительстве в качестве министра финансов. И я думаю, что сейчас премьер-министр будет определяться по этому вопросу", - подчеркнул Саенко.

Напомним, накануне Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить его заместителем Яну Бугримову.

До этого, 23 мая, на заседании Кабинета министров возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. На это Гройсман предложил уволиться министру, после чего Данилюк ушел из зала заседания.

31 мая глава Минфина Александр Данилюк заявил, что решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы принято с нарушением регламента. Тогоже дня Гройсман заявил, что Данилюк извинился за письмо послам G7.