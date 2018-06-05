Эстонцы выпустят трехколесный электрокар в ретродизайне
Об этом говорится на сайте Autoblog.
Запас хода новинки составит примерно 220 километров, а максимальная скорость - 110 километров в час. Машина оснащена полным приводом, а ее салон рассчитан на трех человек. Также Nobe 100 получит крышу можно снять.
Кузов Nobe 100 выполнен из легких композитных материалов; на изображениях можно увидеть три цветовых варианта электрокара - красный, синий и белый.
Батарея, как утверждается, может быть полностью заряжена всего за два часа. До "первой" сотни Nobe 100, по словам разработчиков, может разгоняться всего за 5,9 секунды.
Эстонский стартап-компания запустила краудфандинговую кампанию для производства Nobe 100 (ей необходимо собрать около 1,2 миллиона долларов). Если Nobe это удастся, электрокар, вероятно, сначала появится в Европе, а затем - в США. Начало продаж ожидается в 2020 году, а стоить такая машина будет около 34 000 долларов.
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