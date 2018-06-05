Еспресо покажет первый фильм Леонида Кантера, снятый после Майдана
Фильм в соавторстве с режиссером Иваном Яснием был снят в мае-июне 2014 года на передовой, в селе Пески возле Донецкого аэропорта. Это были дни, когда Украину нужно было защищать немедленно, и первые воины, чтобы отстаивать суверенитет родной страны, были вынуждены покупать амуницию за собственные средства. Одним из тех, кто ушел защищать свое государство за свой счет, был Леонид Кантер - известный режиссер и путешественник.
После победы Майдана Леонид Кантер пошел в АТО добровольцем в один из первых добровольческих батальонов, сформированный после начала российской агрессии на востоке Украины - ведь именно это казалось ему наиболее естественным как для гражданина и человека.
Да и на передовой Леонид остался режиссером - закрепил на каске маленькую видеокамеру и снял уникальную видеохронику, которая выросла в фильм. Профессиональные интервью с бойцами для фильма были отсняты уже после возвращения Леонида с военной службы.
Показ фильма "Война за свой счет" Леонида Кантера и Ивана Ясния состоится на телеканале Еспресо сегодня, 5 июня, в 22:30.
- Ранее сообщалось, что известный украинский кинорежиссер, владелец художественного хутора Обирок Леонид Кантер, по данным полиции, совершил самоубийство.
- Среди наиболее известных киноработ режиссера - фильм о киборгах Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей четы", короткометражный документальный фильм "Война за свой счет" и полнометражный документальный фильм "Миф", который вышел в этом году.
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