Еспресо покажет первый фильм Леонида Кантера, снятый после Майдана

5 июня, 2018, 16:40

Сегодня, в день трагической гибели талантливого украинского режиссера Леонида Кантера, в память о его деятельности телеканал Еспресо покажет первую режиссерскую работу художника и общественного активиста, снятую после Майдана – документальный фильм "Война за свой счет"

Фильм в соавторстве с режиссером Иваном Яснием был снят в мае-июне 2014 года на передовой, в селе Пески возле Донецкого аэропорта. Это были дни, когда Украину нужно было защищать немедленно, и первые воины, чтобы отстаивать суверенитет родной страны, были вынуждены покупать амуницию за собственные средства. Одним из тех, кто ушел защищать свое государство за свой счет, был Леонид Кантер - известный режиссер и путешественник.

После победы Майдана Леонид Кантер пошел в АТО добровольцем в один из первых добровольческих батальонов, сформированный после начала российской агрессии на востоке Украины - ведь именно это казалось ему наиболее естественным как для гражданина и человека.

Да и на передовой Леонид остался режиссером - закрепил на каске маленькую видеокамеру и снял уникальную видеохронику, которая выросла в фильм. Профессиональные интервью с бойцами для фильма были отсняты уже после возвращения Леонида с военной службы.

Показ фильма "Война за свой счет" Леонида Кантера и Ивана Ясния состоится на телеканале Еспресо сегодня, 5 июня, в 22:30.