 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Экс-солистка группы "t.A.T.u." попала в базу "Миротворца"


фото: Apelzin
На территории оккупированного Донецка ко Дню защиты детей выступила экс-солистка российского дуэта "t.A.T.u." Лена Катина и группа "Премьер-министр"

На территории оккупированного Донецка ко Дню защиты детей выступила экс-солистка российского дуэта "t.A.T.u." Лена Катина и группа "Премьер-министр".

Об этом сообщает gazeta.ua.

Отмечается, что на концерт, который состоялся 2 июня, пришло около 5 тысяч людей.

3 июня российские исполнители выступали с концертом в оккупированном Луганске. Действо было приурочено к "80-летию со дня создания Ворошиловградской области".

"Хочу пожелать мира, здоровья, чтобы дети были здоровы, чтобы все было хорошо в семьях, чтобы никогда никто не испытывал на себе политическое давление", - пожелала солистка группы "ТАТУ" Лена Катина.

Всех российских исполнителей, которые незаконно посетили оккупированные территории, внесли на сайт "Миротворец".

  • Напомним, польского римско-католического священника Веслава Пенского (Wiesław Pęski) внесли в "черный список" за его антиукраинскую позицию.
  • Главу Сербской православной церкви Патриарха Сербского Иринея внесли в базу сайта "Миротворец".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

5 июня, 2018 вторник

4 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать