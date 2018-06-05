Экс-солистка группы "t.A.T.u." попала в базу "Миротворца"
На территории оккупированного Донецка ко Дню защиты детей выступила экс-солистка российского дуэта "t.A.T.u." Лена Катина и группа "Премьер-министр".
Об этом сообщает gazeta.ua.
Отмечается, что на концерт, который состоялся 2 июня, пришло около 5 тысяч людей.
3 июня российские исполнители выступали с концертом в оккупированном Луганске. Действо было приурочено к "80-летию со дня создания Ворошиловградской области".
"Хочу пожелать мира, здоровья, чтобы дети были здоровы, чтобы все было хорошо в семьях, чтобы никогда никто не испытывал на себе политическое давление", - пожелала солистка группы "ТАТУ" Лена Катина.
Всех российских исполнителей, которые незаконно посетили оккупированные территории, внесли на сайт "Миротворец".
- Напомним, польского римско-католического священника Веслава Пенского (Wiesław Pęski) внесли в "черный список" за его антиукраинскую позицию.
- Главу Сербской православной церкви Патриарха Сербского Иринея внесли в базу сайта "Миротворец".
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