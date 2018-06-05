5 июня, 2018, 08:26

На территории оккупированного Донецка ко Дню защиты детей выступила экс-солистка российского дуэта "t.A.T.u." Лена Катина и группа "Премьер-министр"

На территории оккупированного Донецка ко Дню защиты детей выступила экс-солистка российского дуэта "t.A.T.u." Лена Катина и группа "Премьер-министр".

Об этом сообщает gazeta.ua.

Отмечается, что на концерт, который состоялся 2 июня, пришло около 5 тысяч людей.

3 июня российские исполнители выступали с концертом в оккупированном Луганске. Действо было приурочено к "80-летию со дня создания Ворошиловградской области".

"Хочу пожелать мира, здоровья, чтобы дети были здоровы, чтобы все было хорошо в семьях, чтобы никогда никто не испытывал на себе политическое давление", - пожелала солистка группы "ТАТУ" Лена Катина.

Всех российских исполнителей, которые незаконно посетили оккупированные территории, внесли на сайт "Миротворец".