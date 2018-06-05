Экс-футболист "Манчестер Сити" обвинил Гвардиолу в расизме
Об этом сообщает France Football.
Экс-полузащитник “Манчестер Сити” Яя Туре предполагает, что Хосеп Гвардиола имеет проблемы с африканскими игроками за их цвет кожи.
"Я пытался понять, просил мои данные у тренеров по физподготовке. И когда я узнал, что мои показатели как в матчах, так и на тренировках так же хорошие или даже лучшие, чем у более молодых игроков, я понял, что это не вопрос физики.
Пеп был жесток по отношению ко мне. Думаете, “Барселона” могла бы так поступить с Иньестой? И я задумался: не за мой ли цвет кожи? Я не первый, кто говорит эти различия в отношениях. В “Барселоне” некоторые также задавали этот вопрос”, - сказал Туре.
По словам ивуарийца, до африканцев, кто-то относится не так, как к другим. А у Гвардиолы часто возникают проблемы с африканцами, куда бы он не пришел.
“Пеп делает вид, что у него нет этих проблем, потому что он слишком умен, чтобы оказаться в ловушке. Обещаю, когда Гвардиола возглавит команду, в которой будет пять африканцев, я пришлю ему торт", – сказал Туре.
- Яя Туре выступал “Манчестер Сити” с 2010 до 2018 года. Также играл за бельгийский “Беверен”, донецкий “Металлург”, французский “Монако” и испанскую “Барселону”.
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