Экс-футболист "Манчестер Сити" обвинил Гвардиолу в расизме

5 июня, 2018, 11:23

Бывший футболист английского “Манчестер Сити” Яя Туре обвинил тренера Хосепа Гвардиолу в расизме

Об этом сообщает France Football.

Экс-полузащитник “Манчестер Сити” Яя Туре предполагает, что Хосеп Гвардиола имеет проблемы с африканскими игроками за их цвет кожи.

"Я пытался понять, просил мои данные у тренеров по физподготовке. И когда я узнал, что мои показатели как в матчах, так и на тренировках так же хорошие или даже лучшие, чем у более молодых игроков, я понял, что это не вопрос физики.

Пеп был жесток по отношению ко мне. Думаете, “Барселона” могла бы так поступить с Иньестой? И я задумался: не за мой ли цвет кожи? Я не первый, кто говорит эти различия в отношениях. В “Барселоне” некоторые также задавали этот вопрос”, - сказал Туре.

По словам ивуарийца, до африканцев, кто-то относится не так, как к другим. А у Гвардиолы часто возникают проблемы с африканцами, куда бы он не пришел.

“Пеп делает вид, что у него нет этих проблем, потому что он слишком умен, чтобы оказаться в ловушке. Обещаю, когда Гвардиола возглавит команду, в которой будет пять африканцев, я пришлю ему торт", – сказал Туре.