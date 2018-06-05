До момента аварийности моста Метро есть еще 4 года, - заместитель председателя КГГА
Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.
"Состояние моста Метро определено как четвертое, то есть ограниченно работоспособное", - отметил чиновник.
Такое определение ему дано по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 годах.
Обследование установило, что к моменту аварийности еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть, сделать капитальный ремонт надо до 2022 года.
Уже провели комплексное обследование, разработали проектно-сметную документацию, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидают в августе 2018 года.
"После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт, - комментирует Дмитрий Давтян. - По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства - 2 года", - добавил Давтян.
- Напомним, соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявил, что переправа может внезапно обрушиться в любой момент из-за ржавых конструкций и ошибок при строительстве.
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