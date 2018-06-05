5 июня, 2018, 11:21

В городе Энергодар, что в запорожской области, на детском празднике показали выступление якобы военнослужащих с элементами насилия

Соответствующее видео опубликовали на странице "Энергодар - это Украина" в Facebook.

Концерт, на котором показали номер, посвященный Дню защиты детей. На записи бойцы якобы военной части 3042 в камуфляжной одежде и в балаклавах показывают боевые приемы. В завершение номера один из участников валит на колени к другому и "перерезает ему горло, из которого течет бутафорская кровь.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Событие вызвало резонанс среди родителей детей и местных жителей.

На сайте городского совета Энергодара отмечается, что мэр города начал расследование по факту выступления "военных" с таким номером.

При этом, руководство одной из воинских частей 3042 утверждает, что их военные не были задействованы и не принимали участия в данном мероприятия. Местная власть отмечает, что в ближайшее время людей, которые выдавали себя за бойцов Национальной Гвардии, будут установлены.