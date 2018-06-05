Дело MH17: Россия врет об утилизации старых ракет для "Бука", - Bellingcat
Об этом в Twitter сообщил основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.
Он пояснил, что российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 с помощью ракеты для "Бука", изготовленной в 1988 году (27 лет назад).
"А по утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована", - пишет Хиггинс.
Он уточнил, что год выпуска был установлен по номеру на корпусе, который видно на распространенном "Алмаз-Антей" видео.
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Remember how Russia claims they get rid of Buk missiles more than 25 years old? Well Almaz Antey used one from 1988 in their #MH17 test in 2015. 2015-1988 = 27, so according to the Russians this missile should have already been scrapped.— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 5 июня 2018 г.
h/t @CITeam_en https://t.co/2IiGl6Bztv pic.twitter.com/aX46145R4J
- Напомним, 23 мая, родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.
- Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс.
- Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию.
- 25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году.
- Правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину ответственной за падение самолета малайзийских авиалиний MH17.
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