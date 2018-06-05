Дело MH17: Россия врет об утилизации старых ракет для "Бука", - Bellingcat

5 июня, 2018, 22:14

Заявления Минобороны России о том, что российский "Бук" не мог сбить малайзийский Boeing 777, потому что все ракеты, которые эксплуатируются более 25 лет, в РФ утилизируются, оказались ложью

Об этом в Twitter сообщил основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он пояснил, что российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 с помощью ракеты для "Бука", изготовленной в 1988 году (27 лет назад).

"А по утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована", - пишет Хиггинс.

Он уточнил, что год выпуска был установлен по номеру на корпусе, который видно на распространенном "Алмаз-Антей" видео.

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