5 июня, 2018, 08:53

Брата скандально известной харьковчанки Елены Зайцевой, из-за которой в ДТП погибло 6 человек, Василия Зайцева задержали за управление в нетрезвом состоянии

Об этом сообщается в сообществе "Авто Евро Сила. Харьков".

По информации, Василия Зайцева задержали ночью 4 июня в Харькове.

"От медицинского освидетельствования отказался и по результатам был составлен протокол по ч.4 ст.130 (Управление транспортными засобаси в состоянии опьянения) Куоап и вынесено опстанова по ч.1 ст.122

(Нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.