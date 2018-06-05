Брата Зайцевой задержали за управление в нетрезвом состоянии, - Авто Евро Сила
5 июня, 2018, 08:53
"От медицинского освидетельствования отказался и по результатам был составлен протокол по ч.4 ст.130 (Управление транспортными засобаси в состоянии опьянения) Куоап и вынесено опстанова по ч.1 ст.122
Брата скандально известной харьковчанки Елены Зайцевой, из-за которой в ДТП погибло 6 человек, Василия Зайцева задержали за управление в нетрезвом состоянии
Об этом сообщается в сообществе "Авто Евро Сила. Харьков".
По информации, Василия Зайцева задержали ночью 4 июня в Харькове.
"От медицинского освидетельствования отказался и по результатам был составлен протокол по ч.4 ст.130 (Управление транспортными засобаси в состоянии опьянения) Куоап и вынесено опстанова по ч.1 ст.122
(Нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
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