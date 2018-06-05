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Австрия не будет нарушать европейского единства в вопросе антироссийских санкций, - президент

Австрия в вопросе санкций против России будет действовать в согласии с Европейским Союзом

Об этом заявил австрийский президент Александр ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Вене, сообщает APA.

"Австрия действовала и будет действовать в согласии с Европейским Союзом", - сказал ван дер Беллен, добавив, что диалог с Россией все же важен.

В свою очередь Путин заявил, что "санкции являются вредными для всех". "Мы все заинтересованы в том, чтобы санкции были отменены", - сказал он, добавив, что санкционный режим не мешает России развивать отношения с Австрией.

В Twitter ван дер Беллен написал, что Австрия будет работать над укреплением диалога с РФ во время своего председательства в ЕС, которое начнется в июле.

"Многие региональные и глобальных проблем могут быть решены только при участии России", - написал он.

  • Напомним, вице-канцлер Австрии и лидер правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призвал прекратить санкции Евросоюза против России. Партия Штрахе является младшим партнером по коалиции консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неоднократно заявлял, что не поддерживает санкции ЕС против Москвы из-за поддержки боевиков на Донбассе.
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