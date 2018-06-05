Аваков с Турчиновым будут искать формулу безопасности для Украины
Форум состоится в Киеве 7 июня, сообщает Еспресо.TV.
Во время дискуссионной панели I "Формула безопасности Украины. Продолжение" украинские силовики вместе с европейскими специалистами будут обсуждаться следующие вопросы:
- Что происходит с мировыми системами безопасности? Могут ли они обеспечить мир и стабильность в Европейском регионе?
- Какой будет внешняя политика новой каденции Путина и чем это грозит Украине? Будет ли Путин пытаться реинкарнировать бывший СССР?
- Как Украине реформировать украинский сектор безопасности и обороны, чтобы отвечать новым вызовам?
- Как проходит реформирование украинской армии? Когда украинская армия сможет соответствовать стандартам НАТО?
- Что изменил закон о реинтеграции Донбасса?
- Как разблокировать Минский процесс? Существуют ли перспективы для новых договоренностей?
Модератором дискуссионной панели ""Формула безопасности Украины. Продолжение" будет Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua
Также во время IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина будут работать дискуссионные панели "Процесс реформ в Украине: Институционализация" и "Цифровая повестка дня. Инновации как фактор развития".
Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина – по ссылке.
Регистрация для участия в форуме - по ссылке.
Аккредитация СМИ: тел. (044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua
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