 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Аваков с Турчиновым будут искать формулу безопасности для Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов вместе с депутатом Европарламента Кнутом Флекенштайном и редактором "Ukraine Alert", Атлантический Совет, Мелиндой Херинг примут участие в работе первой панели ІХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина

Форум состоится в Киеве 7 июня, сообщает Еспресо.TV.

Во время дискуссионной панели I "Формула безопасности Украины. Продолжение" украинские силовики вместе с европейскими специалистами будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Что происходит с мировыми системами безопасности? Могут ли они обеспечить мир и стабильность в Европейском регионе?
  • Какой будет внешняя политика новой каденции Путина и чем это грозит Украине? Будет ли Путин пытаться реинкарнировать бывший СССР?
  • Как Украине реформировать украинский сектор безопасности и обороны, чтобы отвечать новым вызовам?
  • Как проходит реформирование украинской армии? Когда украинская армия сможет соответствовать стандартам НАТО?
  • Что изменил закон о реинтеграции Донбасса?
  • Как разблокировать Минский процесс? Существуют ли перспективы для новых договоренностей?

Модератором дискуссионной панели ""Формула безопасности Украины. Продолжение" будет Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

Также во время IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина будут работать дискуссионные панели "Процесс реформ в Украине: Институционализация" и "Цифровая повестка дня. Инновации как фактор развития".

Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина – по ссылке.

Регистрация для участия в форуме - по ссылке.

Аккредитация СМИ: тел. (044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

5 июня, 2018 вторник

4 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать