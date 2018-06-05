5 июня, 2018, 14:56

Министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов вместе с депутатом Европарламента Кнутом Флекенштайном и редактором "Ukraine Alert", Атлантический Совет, Мелиндой Херинг примут участие в работе первой панели ІХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина

Форум состоится в Киеве 7 июня, сообщает Еспресо.TV.

Во время дискуссионной панели I "Формула безопасности Украины. Продолжение" украинские силовики вместе с европейскими специалистами будут обсуждаться следующие вопросы:

Что происходит с мировыми системами безопасности? Могут ли они обеспечить мир и стабильность в Европейском регионе?

Какой будет внешняя политика новой каденции Путина и чем это грозит Украине? Будет ли Путин пытаться реинкарнировать бывший СССР?

Как Украине реформировать украинский сектор безопасности и обороны, чтобы отвечать новым вызовам?

Как проходит реформирование украинской армии? Когда украинская армия сможет соответствовать стандартам НАТО?

Что изменил закон о реинтеграции Донбасса?

Как разблокировать Минский процесс? Существуют ли перспективы для новых договоренностей?

Модератором дискуссионной панели ""Формула безопасности Украины. Продолжение" будет Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

Также во время IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина будут работать дискуссионные панели "Процесс реформ в Украине: Институционализация" и "Цифровая повестка дня. Инновации как фактор развития".

Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина – по ссылке.

Регистрация для участия в форуме - по ссылке.

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