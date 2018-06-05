99% украинских свалок не соответствуют экологическим нормам, - Семерак

5 июня, 2018, 13:44

Сейчас в Украине функционируют более тысячи свалок, однако 99% из них не отвечают современным экологическим требованиям

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на конференции “Новая политика управление отходами - основа экономики замкнутого цикла”, передает пресс-служба ведомства.

"Непродуманная политика управления отходами, которую мы унаследовали от советского союза, привела к появлению тысяч свалок, 99% из которых не отвечают современным экологическим требованиям. Все это время Украина жила без всякого понимания, что делать с отходами. За исключением редких населенных пунктов, где местная власть пыталась хотя бы попробовать внедрить какие-то технологии или заимствовать опыт других стран", - отметил министр.

В целом в Украине управление отходами было ориентировано на захоронения и при этом отсутствовали экономические стимулы для переработки вторичного сырья и механизмы привлечения к ответственности, например, за вред, нанесенный окружающей среде.

Еще 8 ноября 2017 года Правительство приняло Национальную стратегию обращения с отходами, которая стала первым стратегическим документом национального уровня.

"Если говорить о бытовых отходах, то, например, сейчас только 3% из них перерабатывается и повторно используется, но на Стратегию управления отходами определена амбициозная цель, чтобы к 2030 году 70% таких отходов в Украине перерабатывалось или повторно использовалось", - пояснил Семерак.