5 июня, 2018, 13:18

Возникает ли инсульт в результате стрессов: глава МЗ Ульяна Супрун вместе с врачом-неврологом Юрием Фломиным разобралась в самых распространенных мифах об инсульте

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Инсульт - это неотложное состояние. Если у человека внезапно изменилась реч, перекосило лицо или начали плохо слушаться рука или нога на одной половине тела, следует немедленно позвонить по телефону 103 и настаивать на доправленні в ту больницу, где есть КТ или МРТ.

От того, как быстро и качественно будет предоставлено лечение в первые часы инсульта, зависит выздоровление и качество жизни пациента.

Врач-невролог Юрий Фломин рассказал, каким мифам об инсульте нельзя верить ни в коем случае и что нужно делать с больным.

Миф 1. При инсульте нужен покой, человека нельзя перевозить

На самом деле все люди, имеющие инсульт, должны как можно быстрее быть доставлены в больницу. Ухудшиться состояние из-за перевозки в условиях автомобиля скорой может только, если давление ниже 80 мм рт.ст., не остановлено кровотечение или человек упал в кому.

Если пациент находится в маленькой или плохо оснащенной больнице, следует сравнить риски транспортировки и риски лечения в больнице, где нет должных ресурсов.

Миф 2. Если проявления инсульта быстро прошли, лечение не требуется

Всем людям, которые пережили инсульт, необходима срочная консультация врача-невролога, специализирующегося на инсульте. Также нужно провести обследование, которое позволит понять причину и назначить необходимую профилактику.

Только таким образом можно уменьшить риск повторного инсульта на 50-80%.

Миф 3. При лечении необходимы капельницы, и чем их больше, тем лучше

В большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания. Большинство лекарств, которые при инсульте широко используются в Украине и вводятся при помощи капельниц, так называемые нейропротекторы, "сосудистые препараты, антиоксиданты, антигипоксанты тому подобное, не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта.

Миф 4. Лечение состоит из острого периода, когда больной не должен садиться или становиться на ноги

На самом деле, реабилитация при остром инсульте должна начаться через 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее польза.

Миф 5. Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом, постепенно исчезнут сами по себе

На самом деле, мозг человека имеет определенную способность самостоятельно восстанавливать свою работу, что приводит к уменьшению нарушений, но происходит это только в течение первых 2-3 недель, не у каждого пациента и обычно не в полной мере.

Чтобы достичь максимального восстановления нарушенных функций, большинство пациентов нуждается в реабилитации. Она состоит не из уколов или капельниц, а с занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом.

Миф 6. Инсульт возникает вследствие стрессов

Факторы риска инсультов: преклонный возраст, нездоровый образ жизни и медицинские проблемы. Риск инсульта повышают курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность и ожирение.

К числу медицинских проблем относятся повышенное кровяное давление - более 140/90 мм рт.ст., а также сахарный диабет, мерцательная аритмия повышает риск инсульта в 5 раз и высокий холестерин.

Мы можем определить факторы риска инсульта и рассчитать его вероятность в течение ближайших 5 или 10 лет. Зная это, можно дать пациенту советы, как уменьшить риск на 50-80%.

Миф 7. Чтобы предотвратить инсульт, необходимо 1-2 раза в год ложиться в больницу прокапаться

"Прокапывание" не имеет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта и не рекомендовано для использования в развитых странах. За рекомендацией лечь "прокапаться" может стоять что угодно, но не научно-обоснованная современная профилактика или лечение инсульта.