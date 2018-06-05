62% украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры. Опрос

5 июня, 2018, 17:41

Более 60% опрошенных украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры, тем временем 27% не видят такой необходимости

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Подавляющее большинство граждан (68%) планирует принять участие в выборах Президента Украины, тогда как однозначно не желают принимать такого участия лишь 17%. Среди кандидатов на президентскую должность отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков весьма невысок.

Относительно наибольшую поддержку среди тех респондентов, которые планируют принять участие в выборах имеет Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей. Далее идут Анатолий Гриценко - 9,4%, Юрий Бойко - 8,4% и Петр Порошенко - 7,6% и Олег Ляшко - 7,4%.

"Большинство граждан (62%) считают, что Украине нужны новые политические лидеры, не видят такой нужды 27%. Больше всего выражают потребность в новых лидерах в Западном регионе (78%), меньше всего - на Юге (46%). В остальных регионах новых лидеров стремятся около 60%”, - говорится в исследовании.

В открытом вопросе, когда респондентов просили назвать фамилию нового желаемого лидера, четко выделились три лидера: Святослав Вакарчук (7%), Владимир Зеленский (6,6%) и Евгений Мураев (6%).

Главными качествами, которыми, по мнению граждан, должны отличаться новые лидеры, являются в первую очередь некоррумпированность (54%), честность (46%) и готовность реально защищать интересы людей (45%).

В то же время наличие патриотизма и четкого плана действий является важным для 22% опрошенных, образованность и профессионализм - для 16%, наличие лидерских качеств - для 15%. Реже всего респонденты упоминали о состоятельности потенциального лидера (1%), готовности достигать своей цели любыми методами (4%).

Граждане видят различные возможные источники, откуда могут рекрутироваться новые политические лидеры: из новых политических сил (33,5%), уже существующих политических партий, где они были не на первых ролях (30%), из организаций гражданского общества (28%), круга гуманитарной или технической интеллигенции (26%), участников АТО на Донбассе (17%), волонтеров (15%). Меньше всего граждане хотели бы, чтобы новые лидеры были представителями крупного бизнеса (5%).

Большинство граждан - 60% - положительно относятся к перспективе для гражданских активистов идти в политику, негативно к этому относятся 25%. Основная причина такой поддержки – надежда, что приход общественных активистов в политику обусловит качественное обновление политики (46%), еще 29% надеются, что таким образом общественные активисты смогут оказывать реальное влияние на ситуацию в стране.

Негативное отношение к перспективе общественных активистов идти в политику связано с тем, что активисты больше пользы обществу могут принести в общественной деятельности (13%) и что "они не смогут стать влиятельными политиками без наличия мощных финансовых ресурсов и коррупционных связей" (13%).