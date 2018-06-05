15 июня: самая горячая онлайн-конференция лета - SMM Day
Хотите понять, как работать в социальных сетях, чтобы это приносило максимум пользы для проекта?
15 июня в 10:00 Академия интернет-маркетинга "WebPromoExperts" приглашает на самую масштабную онлайн-конференцию "WebPromoExperts SMM Day", посвященную эффективной работе с социальными сетями, где вы получите максимум практической информации, которую можно применить сразу "здесь и сейчас".
17 топовых экспертов расскажут о своем опыте работы в социальных сетях, поделятся своими фишками, а также ответят на вопросы участников в прямом эфире. Вас ожидают успешные кейсы на примере кампаний ENGINE Digital, Median ads, Promodo, Chatbots.Studio, SemanticForce, MOKCO, SEMrush, EVA, Crello, LuxSite и других.
Кому будет полезна конференция?
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Smm-специалистам: как опытным, так и начинающим;
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Руководителям малого и среднего бизнеса;
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Маркетологам и project-менеджерам;
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Специалистам в области интернет-маркетинга, PR, рекламы.
Что получат участники онлайн-конференции?
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Опыт экспертов рынка;
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Кейсы реальных проектов: задачи-действия-результаты;
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Обзоры наиболее популярных инструментов для эффективной работы с аудиторией: Facebook Pixel, чат-боты, мессенджеры и многое другое;
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Оживленные дискуссии в чате;
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Ответы на интересующие вопросы;
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Новые идеи и знакомства.
И это все вы получите, сидя в удобном кресле перед монитором! Все, что вам нужно, это запастись блокнотами для идей, вопросами для докладчиков, вкусным чаем и позитивным настроением!
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет выслано письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы:"WebPromoExperts", "WebPromo"
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