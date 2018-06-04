Из тюрьмы в "ЛНР" освободили украинца, который отсидел на 2 года больше срока

4 июня, 2018, 07:19

Из тюрьмы на оккупированной территории Луганщины освободили приговоренного к 2014 году украинца, которого российские наемники продолжали держать после завершения заключения

Об этом сообщил координатор по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лиснянський в Facebook.

"Гражданина Украины, осужденного в 2014 году, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества удалось освободить", - отметил Лиснянський.

Также он добавил, что пока не может показать лицо освобожденного и разглашать его персональные данные. Но впоследствии возможна пресс-конференция.

Ранее правозащитник сообщал, что в тюрьме на оккупированной территории находится гражданин Украины, осужденный на три года украинским судом, срок заключения которого истек два года назад, но его продолжали незаконно удерживать в тюрьме "ЛНР".