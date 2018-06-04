Из квартиры Вышинского украли документы и ценности, - полиция

4 июня, 2018, 10:50

Неизвестные обокрали квартиру арестованного по подозрению в госизмене руководителя издание "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Укринформ".

"Вчера, около 17 часов, поступило сообщение о том, что квартиру Вышинского обокрали", - подчеркнул он.

По словам Тракала, грабители вынесли ценные вещи и документы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 УКУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему).