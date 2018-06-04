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Из квартиры Вышинского украли документы и ценности, - полиция


фото: REUTERS
Неизвестные обокрали квартиру арестованного по подозрению в госизмене руководителя издание "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Укринформ".

"Вчера, около 17 часов, поступило сообщение о том, что квартиру Вышинского обокрали", - подчеркнул он.

По словам Тракала, грабители вынесли ценные вещи и документы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 УКУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему).

  • Отметим, ранее адвокат журналиста сообщил, что в квартиру задержанного руководителя издание "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского залезли неизвестные лица.
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