Взрыв в Лисичанске: Супругов с сильными ожогами привезла в Харьков военная авиация

4 июня, 2018, 08:50

В результате взрыва бытового газа двух мирных жителей Лисичанска (Луганская область) доставили в Харьков для лечения

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Сначала пострадавшие попали в Лисичанскую районную больницу, откуда их забрали в Харьков.

Как сообщил ведущий хирург Объединенных сил майор медицинской службы Сергей Шипилов, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. Оба пострадавших получили ожоги 3-й степени около 40% площади тела. Общие ожоги составили от 54 до 80 процентов.

Для постоянного контроля состояния пострадавших и сопровождение во время эвакуации вертолетом до специализированного заведения в Харькове от военного госпиталя поехали врач–анестезиолог и два анестезиста.