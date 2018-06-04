Взрыв в Лисичанске: Супругов с сильными ожогами привезла в Харьков военная авиация
4 июня, 2018, 08:50
В результате взрыва бытового газа двух мирных жителей Лисичанска (Луганская область) доставили в Харьков для лечения
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Сначала пострадавшие попали в Лисичанскую районную больницу, откуда их забрали в Харьков.
Как сообщил ведущий хирург Объединенных сил майор медицинской службы Сергей Шипилов, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. Оба пострадавших получили ожоги 3-й степени около 40% площади тела. Общие ожоги составили от 54 до 80 процентов.
Для постоянного контроля состояния пострадавших и сопровождение во время эвакуации вертолетом до специализированного заведения в Харькове от военного госпиталя поехали врач–анестезиолог и два анестезиста.
- Напомним, в Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме, от взрыва ожоги разной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 56-летняя женщина
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