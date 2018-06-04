Выпустили около 20 пуль: в полиции рассказали подробности расстрела авто Range Rover
Об этом сообщает УНИАН.
По данным правоохранителей, по машине выпустили около двух десятков пуль. Кроме того, она врезалась в столб.
"Да, действительно, по предварительной информации, по авто выпустили около двух десятков выстрелов. Погиб мужчина 1994 года рождения. От чего - выяснит судебно-медицинская экспертиза: от пуль, от ДТП", - отметил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.
По данному факту открыли уголовное производстве по ст.115 (Умышленное убийство) УКУ.
Кроме того, Жукович опроверг информацию о том, что расстрелянное авто принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева Александру Лищенко, о чем сообщалось в некоторых СМИ.
Также, правоохранители не подтверждают информацию, что в авто во время обстрела находился именно Лищенко.
- Напомним, утром 4 июня под Киевом у села Гореничи нашли тело 23-летнего парня с огнестрельными ранениями в авто Range Rover.
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