Выпустили около 20 пуль: в полиции рассказали подробности расстрела авто Range Rover

4 июня, 2018, 13:01

В полиции рассказали подробности обстрела авто Range Rover под Киевом, в результате которого погиб 23-летний парень

Об этом сообщает УНИАН.

По данным правоохранителей, по машине выпустили около двух десятков пуль. Кроме того, она врезалась в столб.

"Да, действительно, по предварительной информации, по авто выпустили около двух десятков выстрелов. Погиб мужчина 1994 года рождения. От чего - выяснит судебно-медицинская экспертиза: от пуль, от ДТП", - отметил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

По данному факту открыли уголовное производстве по ст.115 (Умышленное убийство) УКУ.

Кроме того, Жукович опроверг информацию о том, что расстрелянное авто принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева Александру Лищенко, о чем сообщалось в некоторых СМИ.

Также, правоохранители не подтверждают информацию, что в авто во время обстрела находился именно Лищенко.