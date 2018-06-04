Возле Донецкой фильтровальной станции продолжается сильный бой

4 июня, 2018, 23:31

Возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) продолжается мощный бой, возможно попадание боеприпасов в помещение

Об этом со ссылкой на компанию "Вода Донбасса" сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой. Судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище", — говорится в сообщении.

КП #Вода_Донбасу: На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал переховкється в бомбоубежище. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 июня 2018 г.

ДФС прекратила работу в результате боевых действий 20 мая в связи с обесточиванием высоковольтной линии электропередач "Макеевка - АКХЗ №2".