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Возле Донецкой фильтровальной станции продолжается сильный бой

Возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) продолжается мощный бой, возможно попадание боеприпасов в помещение

Об этом со ссылкой на компанию "Вода Донбасса" сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой. Судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище", — говорится в сообщении.

ДФС прекратила работу в результате боевых действий 20 мая в связи с обесточиванием высоковольтной линии электропередач "Макеевка - АКХЗ №2".

 

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